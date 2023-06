Claudio Marchisio, sui social, celebra il suo “debutto” da allenatore: il messaggio dell’ex centrocampista bianconero – FOTO

Claudio Marchisio, sui social, ha voluto celebrare il suo “debutto” da allenatore, avvenuto tramite un progetto lanciato dalla Juventus Academy.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudio Marchisio (@marchisiocla8)

IL MESSAGGIO – «La mia prima volta da allenatore. Vedere in questi giovani ragazzi e ragazze così tanta passione per questo sport, non può che riempirmi il cuore di gioia e ricordi indelebili. Provenienti da 23 paesi diversi, oggi ci sarà la cerimonia di apertura della quarta edizione della Juventus academy World Cup!».

