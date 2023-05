Marchisio: «Il Milan ha la Champions nel dna, anche se ha una rosa inferiore all’Inter». Le parole dell’ex calciatore

Claudio Marchisio ha parlato, a margine di un evento organizzato da Barberino’s, del derby di Champions League tra Milan ed Inter. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Se guardo la rosa e per come ci arriva a livello fisico dico Inter, ma il Milan ha saputo eliminare il Napoli dalla Champions e in tre partite contro gli azzurri in pochi giorni non ha mai perso. Il Milan ha la Champions League nel dna, anche se ha una rosa inferiore all’Inter. Però sa come giocare certe partite e ha un dirigente come Maldini che se ne intende di certe gare e sa cosa dire alla squadra. Ci sarà grande pressione per entrambe le squadre, la cosa importante è comunque l’Italia avrà una squadra in finale di Champions League»

The post Marchisio: «Il Milan ha la Champions nel dna, anche se ha una rosa inferiore all’Inter» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG