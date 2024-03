Marchisio: «La Juve deve crederci fino alla fine. Il sogno scudetto c’era, ma l’Inter…». L’intervista a Mediaset

Marchisio ha concesso un’intervista a Mediaset parlando a tutto tondo della Juve e non solo.

IL MOMENTO DELLA JUVE – «In questo momento la squadra deve pensare solo al presente. L’ultima partita è stata vinta all’ultimo secondo e i giocatori devono continuare a crederci sempre in questa maniera fino alla fine. I bilanci si faranno a giugno e solo allora si capirà se è stata una buona stagione. Fino a qualche settimana fa c’era il sogno scudetto, ma davanti c’è una squadra che merita il primo posto, superiore sia nella rosa, sia nella qualità. Per la Juve la cosa importante è tornare a calcare palcoscenici importanti come la Champions. Molti dei ragazzi che oggi indossano la maglia bianconera dovranno crescere oltre che vincere le partite per essere poi pronti l’anno prossimo».

RUGANI – «Daniele si è sempre fatto trovare pronto in silenzio. Il suo gol è stato una grande liberazione. E questo è lo spirito che bisogna avere per onorare la maglia e il club».

LA GARA CHE VORREBBE RIGIOCARE – «Più di una… Sono stato fortunato perché ho realizzato il mio sogno e ho vinto tanto con la mia squadra del cuore. Per vincere tanto però bisogna anche perdere. E quelle sconfitte sono poi servite per alzare altri trofei».

