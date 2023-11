L’ex Juventus Claudio Marchisio si è espresso a Prime Video dopo la vittoria dell’Inter in casa del Salisburgo: le dichiarazioni

Marchisio ha commentato con qualche dubbio la vittoria dell‘Inter a Salisburgo:

«L’Inter non ha vinto da grande squadra, ma grazie al suo giocatore migliore che è sempre decisivo. Ma per vincere da grande squadra serve uno step in più. Guardando il calendario nerazzurro mi sono reso conto però di quanto sia stata importante questa vittoria».

L’articolo Marchisio: «Lautaro Martinez decisivo, ma l’Inter non ha vinto da grande squadra» proviene da Inter News 24.

