Deschamps: «Thuram? Ha sempre il sorriso, si vede che è felice» Le parole del commissario tecnico della Francia

Intervenuto in conferenza stampa, il ct della Francia, Didier Deschamps, ha parlato anche dell’attaccante dell‘Inter, Marcus Thuram, convocato in Nazionale per i prossimi impegni.

«All’Inter viene schierato esclusivamente come attaccante centrale. Considerando le sue qualità, il margine di miglioramento riguarda l’efficienza in zona gol, ma è già migliorato molto sotto questo aspetto. Ha sempre il sorriso, è felice, è in fiducia e si vede»

L’articolo Deschamps: «Thuram? Ha sempre il sorriso, si vede che è felice» proviene da Inter News 24.

