Sono queste le parole di Claudio Marchisio, l’ex giocatore della Juventus, parla così dell’Inter a La Domenica Sportiva.

Ecco le parole di Claudio Marchisio, l’ex calciatore della Juventus che discute così dell’Inter a La Domenica Sportiva: “Inter e Juve sono superiori per me rispetto al MIlan, che ha la coperta molto più corta come dimostrano i nuovi acquisti. L’Inter è forte, ma così come Juve e Milan rispetto al Napoli non ha avuto continuità. A volte per gioco, a volte per gli infortuni. Poi rispetto agli anni scorsi sono meno solide.“

Conclude su Lukaku: “L’Inter ad esempio punta su Romelu Lukaku pensando che tornasse quello di prima dell suo arrivo in Inghilterra e invece sta mancando a Simone Inzaghi.“

Massimo Mauro a Pressing parla anche di Brozovic per il mercato: “Calhaonglu non ha la stessa presenza tattica di Brozovic: è bravissimo, ma Marcelo quando si mette lì è un direttore d’orchestra. Supercoppa? Mi dispiace non si giochi a San Siro: è un trofeo, è importante per tutte e due.“

