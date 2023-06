Marchisio: «L’Inter rimane la rosa più forte d’Italia» Le parole dell’ex centrocampista della Juventus

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex Juventus, Claudio Marchisio ha commentato il finale di stagione dell’Inter.

LE PAROLE- «Nella finale di Champions è come se avesse vinto: solo per centimetri non è riuscita a pareggiare contro il City, che a parte il gol non l’ha messa in grande difficoltà, dopo aver distrutto il grande Real. Questa squadra già da due anni per me ha la rosa più forte d’Italia. E a oggi dico che lo sarà anche il prossimo anno»

L'articolo Marchisio: «L'Inter ha la rosa più forte d'Italia» proviene da Inter News 24.

