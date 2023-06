Il regista croato sembra vicino a dire addio al club nerazzurro nonostante le ottime prestazioni delle ultime settimane.

L’Inter sta negoziando la cessione di Marcelo Brozovic all’Al Nassr: la necessità di vendere per sbloccare il mercato in entrata non spiega del tutto i motivi dell’uscita di un elemento quasi imprescindibile per Simone Inzaghi.

Brozovic Marcelo

Conta l’età del centrocampista (se non lo vendi ora non guadagni abbastanza), conta il lauto ingaggio percepito (13 milioni di euro lordi all’anno per 3 stagioni che portano i guadagni fino a 50 milioni per l’Inter), ma l’elemento che ha fatto traboccare il vaso, secondo la Gazzetta dello Sport, è stata la gestione degli infortuni ad opera del croato prima e dopo il Mondiale. I nerazzurri non hanno gradito l’eccessiva prudenza nel rientrare dopo gli infortuni muscolari patiti. In caso di cessione di Brozovic Calhanoglu tornerebbe a giocare definitivamente fa regista, il suo ruolo preferito, come ammesso qualche settimana fa.

