Ecco le parole di Claudio Marchisio al Festival dello Sport di Trento, così parla della Juventus come ripreso da TMW.

Parla così Claudio Marchisio, al Festival dello Sport a Trento si esprime così sulla Juventus come ripreso da TMW: “Si soffre nel vedere la Juventus di oggi, è una stagione particolare. Chiaramente le aspettative sono sempre alte complice anche la campagna acquisti, poi sta andando diversamente. Da tifoso della Juve non mi capacito che si faccia fatica contro squadre di bassa classifica, logicamente con tutto il rispetto per queste formazioni. Mi auguro che ne possano uscire tutti insieme da questo periodo staff tecnico e giocatori, magari la pausa può servire.“

Conclude così l’ex centrocampista bianconero: “Una bella notizia è Miretti, ragazzo già pronto e di qualità. Ha spensieratezza, forse per questo ha dato qualcosa in mezzo al campo. A me ricorda molto Nedved, chiaro che ne deve fare di strada per arrivare ai livelli di Pavel. Però è una bella notizia il fatto che sia uscito un bel talento dal settore giovanile della Juventus.”

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG