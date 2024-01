Marchisio “snobba” Allegri? «Conte mi ha fatto crescere davvero, è il miglior allenatore che ho avuto». La rivelazione

Marchisio nel corso della sua intervista a Radio Serie A ha fatto una rivelazione sull’importanza che ha avuto Conte nella sua carriera alla Juve.

CONTE E ALLEGRI – «Con l’arrivo di Antonio è iniziato a crearsi davvero quello che è il gruppo. Il terremoto non è stato con il suo arrivo, ma con il suo modo di lavorare. Lui ha una caparbietà pazzesca, ha una capacità di dimostrare che crede in tutto quello che fa. Lo ritengo il miglior allenatore che ho avuto perché mi ha fatto crescere davvero. Mi ha insegnato tanto. Vedeva in me la capacità di potermi muovermi in autonomia senza avere sue indicazioni. Secondo lui ero in grado in totale assenza di suo controllo di gestirmi e di impostare il gioco».

CLICCA QUI PER LE PAROLE INTEGRALI

The post Marchisio “snobba” Allegri? «Conte mi ha fatto crescere davvero, è il miglior allenatore che ho avuto» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG