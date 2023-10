Marchisio: «Vivo la Juve da tifoso, sto male quando perde e sono euforico quando vince». Le parole verso la festa del centenario Agnelli

Marchisio in vista della festa del centenario della presidenza Agnelli in programma domani sera ha parlato attraverso il sito della Juve.

MARCHISIO – «Adesso, al di là di quando vesto i panni dell’opinionista o del commentatore, dove cerco sempre di mantenere l’equilibrio, mi ritrovo a stare davvero male quando la Juve perde, tanto quanto sono euforico quando vince. Da calciatore, ovviamente, quando perdevi stavi male, ma la reazione era diversa, dovevi concentrarti sulla prossima partita, capire l’errore, lavorare per non commetterlo. Ora, invece, ho ripreso a viverla davvero da tifoso. Non pensavo il tifo sarebbe esploso di nuovo così. È bellissimo».

