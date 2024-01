Dario Marcolin ha rivolto qualche parola all’Inter, lanciata nella lotta scudetto insieme alla Juve: le dichiarazioni

Dagli studi di DAZN, Dario Marcolin guarda all’Inter, impegnata domani con la Fiorentina, consigliandola nella lotta scudetto con la Juve.

JUVE – «Nella testa di Allegri il pari di oggi cambia il pensiero per le prossime gare, l’Inter ha partite più difficili e ne ha di più perché ha anche la CL, per questo fondamentale diventa lo scontro diretto e poi arriva un periodo in discesa per la Juve sulla carta anche se poi le squadre di metà classifica nella seconda parte della stagione diventano più fastidiose»

INTER – «Quanto sposta il derby? Sposta tanto e bisogna vedere cosa farà l’Inter contro la Fiorentina che attacca espressa alto ed è chiamata a fare bella risposa. A Firenze sarà dura, devi giocare di personalità e tecnicamente, la fiorentina ti mette in difficoltà attacca con tanti uomini domani la squadra nerazzurra dovrà tirare fuori la sua qualità e avere una sua solidità difensiva. L’Inter sa fare tutte le cose, giocare nella metà campo avversarie e sa avere pazienza. Ha una forza consolidata, attacca con sei uomini, due attaccanti, due quinti e due interno di centrocampo e poche squadre attaccano così»

L’articolo Marcolin consiglia l’Inter: «Nella testa di Allegri ora c’è questo» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG