Szczesny ironico: «Fallo di Milik come quelli di Berardi e Malinovskyi, tutti giustamente fischiati». Parla il portiere della Juventus

Wojciech Szczesny ha così parlato in zona mista dopo il pareggio della Juve contro l’Empoli che stasera può consentire all’Inter di passare il contro-sorpasso in vetta.

Il portiere placco ha polemizzato con ironia: «Il fallo di Milik è da espulsione, di questo non ha dubbi nessuno. E’ lo stesso identico caso della dinamica di Berardi e Malinovskyi. Tutti e tre rossi giustamente fischiati. Il ragazzo è triste perchè sa che ha commesso un errore che ha condizionato la gara. A noi non deve chiedere scusa, siamo una squadra unita e ognuno può sbagliare. In 10 abbiamo provato a vincerla, non ci siamo riusciti ma deve stare tranquillo».

L’articolo Szczesny ironico: «Fallo di Milik come quelli di Berardi e Malinovskyi, tutti giustamente fischiati» proviene da Inter News 24.

