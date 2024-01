Le parole di Dario Marcolin, ex allenatore, sul derby d’Italia tra Inter e Juventus che potrebbe decidere lo scudetto

Dario Marcolin ha parlato ai microfoni di Radio 24 della sfida tra Inter e Juventus, in programma domenica sera.

PAROLE – «L’Inter ormai è diventata una macchina da guerra, e in alcuni frangenti l’ho vista attaccare anche con sei giocatori, senza soffrire gli avversari. Credo che a San Siro non si snatureranno anche se si troveranno di fronte un’avversaria da rispettare, prevedo un’Inter che farà la gara e una Juventus che non dovrà sbagliare nulla in difesa per poi provare a colpire in contropiede. Psicologicamente il risultato che verrà fuori da questo scontro diretto potrà influire sulla testa di entrambe squadre».

