Dario Marcolin si è espresso a Radio Firenze Viola esaltando il calcio proposto dall’Inter di Inzaghi e dalla Fiorentina di Italiano

Marcolin si è espresso sul gioco dell’Inter di Inzaghi, le sue parole:

ATTACCO – «Io quando faccio le telecronache me ne accorgo. Due squadre portano sei uomini nell’area avversaria quando attaccano: la Fiorentina e l’Inter. Questo è indice della volontà di andare sempre ad aggredire l’avversario, una mentalità offensiva. Non dipende molto dai moduli: a me non ha stupito lo schieramento contro la Lazio alla fine l’ho visto come una sorta di 4-3-3, una disposizione a specchio rispetto a quella di Sarri. Ma i numeri lasciano il tempo che trovano: un grande mister con Mihajlovic diceva sempre che non esiste un modulo vincente, altrimenti lo userebbero tutti».

L’articolo Marcolin: «Solo Inter e Fiorentina attaccano in un determinato modo» proviene da Inter News 24.

