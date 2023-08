Dario Marcolin, opinionista, ha analizzato la prossima sfida di campionato tra Milan e Roma: le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Vikonos Web Radio/Tv, Dario Marcolin ha dichiarato:

Napoli-Lazio? La Lazio è partita male e deve trovare il ritmo velocemente, per otto anni ha giocato con Milinkovic-Savic ed il centrocampo è l’anima della squadra, ovviamente per gli azzurri è una grande occasione per restare a punteggio pieno e mandare la Lazio a -9. Anche il Milan, contro la Roma, ha la stessa opportunità: quest’anno le romane sono partite in ritardo

