Dario Marcolin, opinionista ed ex calciatore, ha parlato delle scelte di Simone Inzaghi al termine di Inter-Fiorentina

Intervenuto dagli studi di Dazn, Dario Marcolin ha voluto dire la sua su alcune scelte operate da Simone Inzaghi per Inter-Fiorentina.

LE PAROLE DI MARCOLIN-: «Questo ko va sulla testa dei giocatori a inizio ciclo, c’è la Champions da raggiungere. Inzaghi dovrà lavorare sulla testa e non solo ora. L’allenatore può provare a trovare la coppia fissa, forse tutte queste rotazioni davanti… Forse puntare su Lukaku e Lautaro dal 1’, una garanzia in più. Gli esperimenti li fai a settembre, non ad aprile. Le valutazioni su Inzaghi le farà poi la società, ci sono ancora tante cose aperte».

