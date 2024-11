Arrivano interessamento da una big inglese per Thuram che, nonostante un momento di appannamento, ha iniziato la stagione alla grande. Lui, intanto, parla della sua vita milanese. Nell’ambito del calcio internazionale, il passaggio dei giocatori tra club di diverse nazioni non è solo una questione di sport, ma si traduce spesso in vere e proprie rivoluzioni personali, arricchite da background multiculturali e storie di vita uniche. Marcus Thuram, attaccante dell’Inter dalla estate 2023, incarna perfettamente questo scenario, portando con sé non solo un talento innato per il calcio ma anche un percorso di vita nomade e poliedrico, dalla Francia alla Spagna, passando per l’Italia, fino alla Germania ed il ritorno in Italia. Il suo approdo nell’élite del calcio italiano segna un capitolo importante tanto per lui quanto per la squadra nerazzurra. Stella in nerazzurri Marcus Thuram ha lasciato il Borussia Mönchengladbach al termine di quattro stagioni per avviare un nuovo […]

Leggi l’articolo completo Marcus Thuram a Milano si sente a casa ma dalla Premier non stanno a guardare, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG