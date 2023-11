L’ex portiere della Fiorentina Gianmatteo Mareggini parla in vista del match di domani contro la Juve: le dichiarazioni

A Radio Firenze Viola, l’ex portiere Gianmatteo Mareggini ha così parlato dell’arrivo della Juve al Franchi domani sera.

LE PAROLE – «La Juventus non fa paura come una volta, quando aveva tanti campioni e facevi fatica a penetrare quel sistema di gioco. Ora non è così, vedo due squadre alla pari, non vedo tutto questo divario. Giocando da piccola la Juventus ha vinto ma ha sofferto giocando anche con il Verona. E’ attendista e vive sulle ripartenze, ma sinceramente mi diverte più vedere giocare la Fiorentina».

The post Mareggini boccia la Juve: «Non fa paura. Preferisco una cosa della Fiorentina» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG