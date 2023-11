Gian Piero Gasperini spegne le polemiche dopo Atalanta Inter. Il tecnico parla così dell’arbitraggio della partita

Gian Piero Gasperini, a Dazn, ha così risposto alle polemiche sull’arbitraggio di Atalanta-Inter.

PARTITA- «Siamo stati un po’ polli noi, è un rigore sul quale dobbiamo saperci fermare. Mi ha fatto arrabbiare il fatto che, una decina di minuti prima, ci siano stati 3-4 falli di fila contro di noi. Probabilmente dopo un fallo non dato su Dimarco che c’era, non mi è piaciuto ma non c’entra niente col rigore e col resto della gara, che è stata corretta e combattuta».

