Il calciatore slovacco che ha raggiunto i livelli più alti in Europa negli ultimi anni insieme a Milan Skriniar parla del match di Bratislava e di un sorprendente retroscena di mercato.

Nell’ambito del calcio internazionale, poche storie come quella di Marek Hamsik riescono a intrecciare passione, sogno e realtà calcistica in maniera così emblematica. Cresciuto nei ranghi dello Slovan Bratislava, uno dei club più rappresentativi della Slovacchia, Hamsik è diventato un nome famoso nel mondo del calcio, lasciando un segno indelebile anche in Italia, grazie ai suoi anni d’oro trascorsi con la maglia del Napoli.

Ora, a poche ore da una partita significativa che vede proprio il suo Slovan Bratislava sfidare il Milan in Champions League, l’ex centrocampista offre uno sguardo intimo sul suo rapporto con il calcio della sua terra esprimendosi su cosa può aspettarsi il Milan questa sera ed un retroscena che lo riguarda direttamente intrecciato ai colori rossoneri.

L’importanza di tornare alle origini

Marek Hamsik parla con affetto dei suoi inizi nel mondo del calcio, tracciando il suo percorso dalla scuola calcio locale fino all’attenzione ricevuta dai dirigenti dello Slovan Bratislava. È proprio in questo club che Hamsik ha mosso i primi passi significativi nella sua carriera professionistica prima di trasferirsi in Italia e lasciarsi conquistare dal calore e dalla passione dei tifosi napoletani. Nonostante gli anni all’estero, il cuore di Hamsik è rimasto legato alla sua terra e, dal suo punto di vista privilegiato immagina così il match di questa sera.

La sfida contro il Milan ed il sogno Champions

La partita di Champions League tra lo Slovan Bratislava e il Milan rappresenta non solo un importante appuntamento sportivo ma anche un momento di grande orgoglio per Hamsik ed i tifosi slovacchi. Nonostante lo Slovan si presenti alla sfida senza aver ancora ottenuto punti nel torneo, il semplice fatto di parteciparvi, dopo aver superato ben quattro turni di qualificazione, è motivo di grande soddisfazione. Hamsik sottolinea come lo stadio di Bratislava sia sempre soldi out in occasione delle partite, a dimostrazione dell’affetto e del sostegno incondizionato dei tifosi verso la squadra. Questo entusiasmo rappresenta un’arma in più per lo Slovan, rendendo la sfida contro il Milan tutt’altro che scontata.

Un matrimonio mancato con il Milan

Nel corso dell’intervista, Hamsik ha anche ripercorso un capitolo particolare della sua carriera: il trasferimento mancato al Milan nel 2012. L’interesse di Massimiliano Allegri, all’epoca allenatore del club rossonero, era forte, tanto che ci fu un tentativo concreto di portare il centrocampista slovacco a Milano. Tale movimento non si concretizzò mai e, sebbene successivamente ci fossero state voci di un interesse anche da parte della Juventus, per Hamsik non vi sono rimpianti. La sua esperienza a Napoli ha lasciato un segno indelebile nella sua vita, tanto da considerare la città partenopea una seconda casa, ovviamente dopo Bratislava.

