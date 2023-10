Luca Marelli a Dazn ha analizzato gli episodi da moviola in Genoa Milan tra cui il tanto gol discusso e decisivo gol di Pulisic

Le parole di Luca Marelli a Dazn sugli episodi da moviola in Genoa Milan tra cui il tanto gol discusso e decisivo gol di Pulisic:

«Un buffo mistero . Non c’è un’inquadratura in cui si ha una certezza che non ha toccato di braccio. Ci sono immagini, ma in alcune non c’è prospettiva. Il problema fondamentale è che in sala Var ci deve essere certezza e in questo caso non c’è. Successe anche in un Milan Udinese, in occasione del gol di Udogie. Si discuterà molto, ma dobbiamo tenere presente che non si può decidere sulla base di una sensazione»

