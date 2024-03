Luca Marelli ha detto la sua sull’operato dell’arbitro Ayroldi nel match della 27^ giornata di Serie A tra Inter e Genoa

Ospite a DAZN, Luca Marelli si esprime con durezza su Ayroldi, arbitro designato per Inter Genoa, e sulla gestione sbagliata della partita.

RIGORE – «Partita negativa di Ayroldi. L’episodio di cui si discuterà è il calcio di rigore. Frendrup interviene sul pallone, poi c’è uno scontro di gioco. I due giocatori si sono scontrati per la dinamica, non c’era modo di evitare questo contatto. Viene richiamato dal Var e non so per quale motivo decide di confermare la sua scelta»

AMMONIZIONE A LAUTARO – «La gestione della partita è negativa. E’ inesistente l’ammonizione, il contatto c’è stato ma Lautaro si rialza subito. Non è simulazione»

