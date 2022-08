Queste le parole di Luca Marelli, che a Dazn l’ex arbitro parla degli episodi della sfida Inter e Lecce nella prima giornata.

Queste le parole di Luca Marelli a DAZN che parla della moviola di Lecce – Inter vinta dai nerazzurri all’ultimo minuto, così parla l’ex arbitro: “Se c’era un rigore per l’Inter? Sì, direi di sì. La trattenuta di Blin è stata evidente e prolungata. Il VAR in questi casi non interviene perché si tratta di una valutazione di campo, ma il rigore ci poteva stare ed è un episodio da tenere a mente per il futuro. Lautaro-Bascherotto? Non è un intervento da rosso, è un’entrata maschia ma con le gambe basse. Classico intervento da giallo.“

Edin Dzeko

Dimarco a InterTV parla così della sfida vinta: “Partita difficile, ma abbiamo dominato e fatto tanti tiri. Iniziato bene il campioanto con una vittoria, sarà importantissima. Siamo sulla buona strada, l’importante è aver vinto. Terzo o quinto per me è indifferente, l’importante è vincere e giocare tutti per un obiettivo. Il campo non ci ha aiutato, era sulla falsa riga di quello di Pescara. Con Gosens era la terza volta che giocavamo bene, dobbiamo perfezionare i meccanismi, ma questo lo si fa in settimana.“

