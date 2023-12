Luca Marelli, ex arbitro, ha parlato a DAZN degli episodi dubbi di Roma-Napoli. Ecco le sue dichiarazioni in merito

PAROLE – «L’espulsione diretta per Politano è molto severa. Concettualmente ci sta, perché la reazione è condotta violenta, ma qui si tratta di un calcetto con poca violenza e quindi per me sarebbe bastata un’ammonizione. Nell’economia della partita sarebbe stato meglio gestirlo con un giallo, forse è mancata un po’ di esperienza a Colombo che è molto giovane. Niente da eccepire invece sull’espulsione di Osimhen per doppio giallo. Per due volte il nigeriano viene ammonito per irruenza, perché entra in ritardo dopo uno scarico del pallone da parte dell’avversario. Sul secondo giallo El Shaarawy riparte, in questo caso si dà sempre l’ammonizione».

