Juan Jesus, difensore centrale del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Roma

Juan Jesus, difensore centrale del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Roma.

PAROLE – «Ovviamente c’è delusione, perché ci sono stati degli episodi che hanno condizionato la gara. Nel primo tempo abbiamo gestito bene, nel secondo tempo abbiamo comunque iniziato bene. Poi con l’espulsione di Politano tutto è diventato più difficile. Anche in dieci abbiamo creato, gestito palla, non sembrava neanche che eravamo uno in meno. Cosa manca Manca fare gol, se uno fa gol ed inizia ad avere la fiducia può crescere pian piano la tranquillità e la serenità che avevamo l’anno scorso. Come ho sempre detto, non è che uno dimentica di giocare al calcio. Abbiamo vinto uno scudetto meritatamente e oggi facciamo un po’ di fatica, ma dobbiamo la serenità e la consapevolezza che siamo forti e dei bravi calciatori».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG