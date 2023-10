Luca Marelli, commentatore arbitrale di DAZN, ha parlato dell’arbitraggio di Marco Piccinini in Genoa-Milan di ieri sera.

PAROLE – «Errore grave aver fermato il gioco per espellere Martinez. Andava espulso, ma non c’era nessuno in porta e Leao aveva il possesso del pallone».

