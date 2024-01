Marelli giudica il contatto Bastoni-Ranieri: «È evidente la trattenuta. Ci sono tutti gli elementi per il rigore». Le parole

In collegamento con Dazn, l’ex arbitro ed opinionista Luca Marelli ha preso parola per commentare il contatto in area di rigore tra Bastoni e Ranieri nel corso di Fiorentina Inter. La squadra di Vincenzo Italiano reclamava un calcio di rigore dopo che i due si erano allacciati in area ed il difensore della Viola era finito per terra. Ancora polemiche per i rivali del Milan.

PAROLE – «Ranieri trattenuto in maniera piuttosto evidente da Bastoni, che lo porta a terra. A mio parere ci sono tutti gli elementi per il rigore. Da capire se nella valutazione dell’arbitro inciderà l’intensità della trattenuta oppure se ci sono gli elementi per una on field review».

