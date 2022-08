Marelli non ha dubbi: «Hateboer-Leao decisamente da rosso». L’ex arbitro sentenzia

Luca Marelli, ex arbitro, si pronuncia così nel post partita di DAZN sul contatto Hateboer-Leao in Atalanta-Milan.

“Episodio decisamente da cartellino rosso. Mi aspettavo che Valeri richiamasse Maresca. In campo si può anche sbagliare, ma ci sono tutti gli elementi per l’espulsione: piede alto, velocità e tacchetti esposti che colpiscono la gamba di Leao. Questo è un cartellino rossonero che doveva essere combinato dopo On Field Review. Responsabilità dell’arbitro di campo, ma anche di Valeri che dovrebbe richiamare Maresca”.

