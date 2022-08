All’Inter manca un tassello in difesa per chiudere il mercato: per Acerbi potrebbe essere la settimana decisiva

All’Inter manca un tassello in difesa per chiudere il mercato: per Acerbi potrebbe essere la settimana decisiva. Attenzione, però, anche a Akanji del Borussia Dortmund.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nerazzurri e Lazio hanno trovato l’accordo per un prestito con diritto di riscatto, resta soltanto da capire se sarà oneroso o secco. Per quanto riguarda il centrale giallonero, la società tedesca ha aperto al prestito e non dovesse arrivare Acerbi resterebbe un’opzione valida.

L’articolo Inter Acerbi, settimana decisiva ma attenzione a Akanji proviene da Calcio News 24.

