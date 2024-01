L’ex arbitro Luca Marelli risponde alle proteste dell’ad della Salernitana Milan: ecco cosa ha detto sul presunto mancato rosso a Gatti

A Dazn, Luca Marelli ha così risposto a Maurizio Milan che chiedeva un rosso a Gatti in Salernitana Juve.

LE PAROLE – «L’episodio di Gatti è molto simile a quanto accaduto in Monza-Lecce. Rocchi ci ha spiegato che in quel caso Baschirotto aveva fatto una cosa simile, prendendo prima il pallone e poi l’avversario. Il direttore di gara di quella partita, Marinelli, richiamato anche dal Var, aveva espulso Baschirotto. Rocchi ci ha detto che la decisione corretta era giallo e punizione, come è accaduto questa sera. Nel caso di Monza-Lecce Marinelli non aveva preso la decisione corretta, come ci è stato spiegato dal designatore degli arbitri, poiché ha espulso il calciatore. Il rosso di Maggiore, invece, è corretto: sul fallo precedente al secondo giallo di cui parla lei non abbiamo ancora le immagini».

The post Marelli risponde a Milan: «Gatti non era da rosso, anche Rocchi ci spiegò il motivo» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG