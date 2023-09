Luca Marelli, a TMW Radio, è tornato sull’episodio di Sassuolo–Juve.

MARELLI – «Berardi? L’ho detto subito che era chiaramente rosso. Si fa fatica a comprendere però come sulla base del protocollo non ci sarebbe stata revisione VAR. Non c’è stata perché si va nel caso in cui ci sia un chiaro ed evidente errore, ma se un varista trova elementi per dare ragione all’arbitro non può chiamare. Ci sono almeno due parametri che fanno sostenere la validità del cartellino giallo. È stato sfortunato l’arbitro perché aveva la peggior visuale possibile in quel momento».

