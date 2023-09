Vidal spiazza tutti: «Ten Hag e Sampaoli? I calvi sono persone complicate». Le parole dell’ex Juventus

Vidal contro Ten Hag e Sampaoli. Il motivo? La loro calvizia. Queste le sorprendenti parole dell’ex Juve su Twitch.

VIDAL – «Ha sbagliato, come fai a togliere Ronaldo? A volte gli allenatori che arrivano lasciano un casino tremendo, è terribile. I calvi sono persone complicate. Ho avuto un allenatore, un perdente, che non sa apprezzare i giocatori. Ora ho capito cosa mi dicevano le persone su chi fosse, la persona che è. Mi sento felice di non essere con lui».

