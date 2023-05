Marelli sicuro: «Contatto Iling-Sernicola non punibile con il rigore». La moviola dell’ex arbitro

Luca Marelli ha analizzato così gli episodi dubbi di Juve Cremonese.

ILING-SERNICOLA – «Rientriamo nella soggettività e nell’asticella, che sui rigori è molto alta. Il contatto c’è, ma non tutti i contatti sono rigori. A mio parere, questo non è calcio di rigore: è un contatto troppo leggero, una caduta troppo eccessiva rispetto al contatto che c’è stato. Iling non ha cercato il piede dell’avversario, ma è un contatto di gioco».

FUORIGIOCO MILIK – «Dobbiamo mettere una linea: se mettiamo venti centimetri come distanza, cosa facciamo a venti centimetri più uno?».

The post Marelli sicuro: «Contatto Iling-Sernicola non punibile con il rigore» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG