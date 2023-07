L’allenatore del Leicester Enzo Maresca era il vice-allenatore del Manchester City fino a qualche settimana fa.

Enzo Maresca a Sky Sport è tornato sulla finale di Champions League contro l’Inter chiarendo che Pep Guardiola non voleva prendere in giro Lukaku per l’errore nel finale. “Il Triplete è stato qualcosa di storico”.

Romelu Lukaku-Malick Thiaw

“E la Premier lo racconta perché ci era riuscito solo lo Unietd in 120 anni. È stato bellissimo. Guardiola ha detto che abbiamo vinto la Champions grazie all’errore da tre metri di Lukaku? Era un modo per dire che queste partite si vincono per i dettagli. Sicuramente quel dettaglio è stato importante e fondamentale e dà merito all’Inter che ha fatto comunque una grandissima finale“.

