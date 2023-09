Maresca promosso a pieni voti per l’arbitraggio di Juve-Lazio: l’osservatore gli dà 8.6 nonostante la gestione dei cartellino

Come rivela il Corriere dello Sport per la Commissione Arbitri Nazionale (CAN) guidata da Gianluca Rocchi, l’operato di Maresca sabato pomeriggio per Juve-Lazio è stato giudicato – al netto dell’aspetto disciplinare, rivedibile – molto buono.

Non è finita qui visto che l’OA – Osservatore Arbitrale – gli ha dato 8.60 (che equivale ad un prestazione ottimale nelle pagelle degli arbitri).

