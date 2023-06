L’allenatore del Leicester Enzo Maresca, fino a poche settimane fa vice di Guardiola al Manchester City, è tornato indirettamente sulla finale di Champions.

Enzo Maresca ha parlato a Sky Sport dell’approccio alla finale di Champions contro l’Inter. “Credo sia una questione di cultura. Non credo ci si debba vergognare, ma noi italiani davanti ad uno zero a zero ci sentiamo comodi, come se la partita andasse bene“.

Josep Guardiola

“Nel caso del City la sensazione è completamente diversa, sullo 0-0 i citizens è come se gli mancasse qualcosa. Nel caso di una finale ci voleva una grandissima pazienza, perché sullo 0-0 l’Inter si poteva sentire comoda e noi avevamo bisogno di grandissima pazienza. Questo lo abbiamo pensato da quando abbiamo saputo che la finale sarebbe stata con l’Inter“.

L’articolo Maresca: “Quando abbiamo capito che avremmo affrontato l’Inter abbiamo pensato che serviva pazienza” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG