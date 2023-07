Stefano Impallomeni ha parlato dell’Inter e della trattativa di mercato con l’Al Nassr per Brozovic: e se non andasse in porto?

Stefano Impallomeni, intercettato dai microfoni di TMW Radio, ha provato a pensare alla permanenza di Brozovic all’Inter, dopo il colpo di scena di questa mattina che rischia di far saltare l’intera trattativa con l’Al Nassr.

LE PAROLE- «I soldi arriverebbero comunque dalla cessione di Onana, ma se Frattesi rimane in sospeso è un problema. La liquidità comunque può arrivare, da una parte o dall’altra. Credo che l’Inter guarderà ai cartellini e Frattesi viene meno di Milinkovic come ingaggio. Non ci vedo problemi per Brozovic, è amatissimo dai tifosi e anzi, arrivasse Frattesi saresti ancora più forte se rimanesse il croato»

L’articolo Impallomeni: «Se Brozovic rimane all’Inter il problema è solo uno» proviene da Inter News 24.

