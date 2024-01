Marianella a Sky Sport ha commentato quanto emerso dall’audio del Var dell’episodio Bastoni-Duda in Inter Verona che ha scatenato la rabbia dei tifosi della Juve e non solo.

MARIANELLA – «L’errore del Var è gigantesco. Non è possibile, tu lo vedi e dici: fallo, punizione e probabilmente rosso. Non capisco come in pochi secondi lui si possa essere dimenticato della prima cosa che dice. Sul resto non so. Faccio una premessa: Rocchi è stato uno dei migliori arbitri italiani di sempre, e sta facendo molto bene un lavoro difficilissimo. Siamo nel momento del ricambio generazionale dei nostri arbitri che non sta riuscendo proprio benissimo, però lui ci sta provando bene. Sono un ammiratore del lavoro di Rocchi. Resto dell’idea che purtroppo il Var non è la cassazione, cioè anche con il Var si esce dalle partite dicendo “eh si ma però, forse…”. Ecco perché penso che il Var non abbia aiutato tanto. Se ragioniamo di tecnologia, quando parliamo di goal line technology siamo tutti convinti che sia la cassazione, che sia al 100%. Il Var purtroppo non lo è. Questo momento non è molto fortunato per le decisioni, ma ho visto anche buoni arbitraggi. Dovremmo essere gli stessi che sottolineano un errore grave degli arbitri, ma anche le buone chiamate degli assistenti o la gestione dei cartellini degli arbitri».

The post Marianella: «Bastoni Duda Ammiro Rocchi, ma l’errore del Var è gigantesco» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG