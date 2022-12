Parlando agli studi di Sky Sport 24, Massimo Marianella, il telecronista ecco cosa dice sulla Juventus in questo momento.

Ecco cosa dice Massimo Marianella a Sky Sport 24, il telecronista parla così della Juventus e della sua situazione: “Meglio che il colpo pesante sia avvenuto in un momento in cui non c’era attività agonistica. La Juve aveva finito bene la prima parte di stagione, poi questi problemi, queste assenze forzate, hanno costretto la Juventus a lanciare giovani che sono pronti a questo livello. Ce ne sono tanti diventati potenziali titolari.“

Conclude così il giornalista: “Dovrà recuperare tanti giocatori importanti: Pogba, non abbiamo visto il miglior Chiesa, devono tornare i Mondialisti. La Juve sarà un gran fattore di questa seconda parte di stagione, in Europa League e in Serie A. Bisogna capire quanto, e lì deve essere bravo Allegri, tutto quello che accadrà fuori dal campo potrà condizionare quello che succederà in campo e nello spogliatoio.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG