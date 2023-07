Il telecronista Massimo Marianella ritiene che sia eccessiva la valutazione che i nerazzurri fanno del camerunese.

Massimo Marianella a Sky Sport si è dilungato sul mercato dell’Inter; ecco le sue dichiarazioni. “Io sono stupito se l’Inter da Onana riesce a incassare 50 milioni, sono troppi, tanti. Io sono sorpreso per Ten Hag che vuole Onana, non impazziva per lui all’Ajax. Hanno visto sfaccettature diverse di Onana, portiere dalle potenzialità incredibili ma che quando era all’Ajax ogni tanto ha commesso errori clamorosi”.

Giuseppe Marotta Piero Ausilio

“L’Inter negli ultimi 2 anni deve fare i conti con bilancio negativo, ma ha Ausilio e Marotta che sono straordinari perché riescono a bilanciare competitività con necessità economiche. Continuano a vincere trofei e arrivano in finale di Champions. Qualche cessione la devi mettere in preventivo per poi investire e magari risparmi sul portiere, nel senso che se prendi un portiere a 10 e lo rivendi a 50 fai un +40 qualche soldo lo metti su Frattesi ed ecco che poi alla fine hai preso Thuram, mercato strepitoso. Frattesi ha strizzato l’occhio all’Inter, mi sembra lo abbia fatto capire”.

