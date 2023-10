Marianella: «Soltanto il Liverpool ha una coppia di esterni più forte dell’Inter» Le parole del giornalista

Intervenuto negli studi Sky Sport, Massimo Marianella, ha elogiato Darmian e Dimarco, esterni dell‘Inter.

«La rosa dell’Inter è sicuramente la più forte in Serie A. Stavo guardando la grafica della formazione e, nello specifico, la coppia di esterni Darmian-Dimarco. Sono due esterni molto offensivi ma riflettevo se ci fosse una squadra nel mondo con due esterni così forti e mi è venuto in mente solo il Liverpool con Alexander-Arnold e Robertson. Più forti di Darmian e Dimarco, probabilmente se mi concentro un’altra squadra la posso trovare ma fatico moltissimo. Ed è bello che siano due italiani, Darmian è uno dei meno valorizzati e pubblicizzati tra quelli più forti. Per me è un giocatore fenomenale, ha fatto quasi 100 partite con lo United e ha sempre fatto bene»

L’articolo Marianella: «Soltanto il Liverpool degli esterni più forti dell’Inter» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG