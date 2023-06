Il giornalista e telecronista Massimo Marianella ha commentato l’addio di Brozovic all’Inter e l’acquisto di Thuram

Intervenuto su Sky Sport, Massimo Marianella ha detto la sua su due uomini di mercato dell’Inter, uno in uscita ed uno in entrata: Marcelo Brozovic (in direzione Al Nassr) e Marcus Thuram.

LE PAROLE –: «Perdita tattica, di esperienza, Brozovic è un giocatore che tra Inter e nazionale croata ha avuto una carriera straordinaria. Ha intelligenza calcistica molto al di sopra della media. Un giocatore che a me piace molto, per tutto quello che ha dato in nazionale e coi nerazzurri, avrebbe meritato di rimanere a Milano o di andare al Barcellona. Capisco l’Inter che ha necessità pressanti dal punto di vista economico. Non c’è un giocatore nella rosa nerazzurra che vale Brozovic. Penso questo addio apra alla trattativa per Frattesi ora. Cosa penso di Thuram? È un grande acquisto secondo me per l’Inter».

L’articolo Marianella su Brozovic: «Grande perdita per l’Inter, sull’arrivo di Thuram penso…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG