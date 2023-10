Intervenuto a Sky, Massimo Marianella ha dichiarato:

«Loftus-Cheek ha avuto un buon impatto con la Serie A, giocatore polivalente. Se non avesse avuto tanti infortuni avrebbe fatto un percorso ancora più importante ma è ancora in tempo per farlo e la maglia del Milan lo aiuterà».

