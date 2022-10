Ecco le parole a Sky Sport, di Massimo Marianella, il giornalista e telecronista da la sua opinione su Allegri e sulla Juventus.

Sono queste le parole del giornalista Massimo Marianella che parla a Sky Sport della Juventus ma soprattutto di Allegri: “Farei lavorare Allegri. Non ho nessun dubbio che vada tenuto e tutelato come fatto dalla società finora. Non le ha gestite male le difficoltà, ma non ha risolto tutti i problemi, perché non ha ancora avuto tutte le armi a disposizione.“

Sempre a Sky Sport, Marocchi la pensa così su Allegri: “Quando ci sono difficoltà lui sembra divertirsi, è meraviglioso e non so come faccia. Ha contribuito lui a portare la squadra in queste difficoltò, soprattutto dal punto di vista fisico. Nelle prime giornate ho visto una squadra che andava troppo piano e con tanti infortuni. C’è una compartecipazione di colpe tra come ci si allena e il fisico e, visto che lui è l’allenatore, è il primo responsabile di questa Juve che forse si riprenderà, ma che finora non ha fatto bene.“

