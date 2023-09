Il telecronista Massimo Marianella elogia le caratteristiche del nuovo numero 9 nerazzurro.

Massimo Marianella a Sky Sport ha parlato della crescita di Marcus Thuram ma non solo. “Thuram è un attaccante di fatica, non il classico 9 di posizione. Per me è perfetto per l’Inter. Si parlava di Milan, non è la sua dimensione tattica perfetta”.

Marcus Thuram

“L’Inter gioca con due punte invece, ha di fianco Lautaro Martinez, può andare ad allargarsi come ha sempre fatto, è la dimensione ideale per lui. Pavard nel derby? Non me lo immagino dal 1’, credo debba giocare Darmian e credo Inzaghi voglia alternarli sul centro-destra. Dumfries sta molto bene, si vedeva già all’Inter, si è visto anche in nazionale”.

L’articolo Marianella: “Thuram è un 9 di fatica, è perfetto per l’Inter, non credo che Pavard parta titolare nel derby” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG