Mariella Scirea, vedova del compianto Gaetano, simbolo della Juventus, è stata intervistata da Repubblica Torino.

Le sue parole: «Il mio Gaetano era un Gentiluomo. Gli chiesto io di sposarmi perché ci frequentavamo da tempo e in un’intervista lui disse che non era impegnato, mi arrabbiai molto. Non criticava mai nessuno, era anche amico di tutti. Ricordo che andavamo tutti da un macellaio in via Arquata, un tifoso sfegatato del Toro e alla vigilia dei derby si rifiutava di servirci. Ma la carne era fantastica. Eppure, la cosa divertente è che, finita la partita, Gaetano usciva con Claudio Sala e Salvadori. Pensi i loro due figli hanno fatto da testimoni di nozze al nostro Riccardo che ha 45 anni. E aggiungo che sono anche nonna di tre meravigliosi maschietti di 11, nove e tre anni.. Trapattoni regalò a mio marito un fascicolo con tutti i suoi appunti: gli consegnò la sua eredità da mister, purtroppo non ebbe il tempo di usarli».

LA TRISTE NOTIZIA – A poco a poco, ho iniziato a ricevere telefonate da parenti e amici che mi chiedevano dove ero e come stavo. E la casa si è riempita di gente. Poi mi ha chiamata Boniperti dicendomi che c’era stato un incidente a Varsavia e che sperava che Gai fosse “solo” ferito. Ed è arrivata anche Anna Zoff e poi la squadra. Avevo capito che qualcosa era successo, ma come dire, non volevo davvero capirlo. Ho pensato a Riccardo, dovevo tranquillizzarlo. Ho dovuto essere forte per mio figlio, ma un giorno sono andata ai Murazzi e ho pianto da sola».

