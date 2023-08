Gloria Marinelli ha parlato ai microfoni ufficiali del club dopo l’amichevole vinta dal Milan Femminile contro il Parma

Le parole di Gloria Marinelli ai microfoni ufficiali del club dopo l'amichevole vinta dal Milan Femminile contro il Parma

«Ero agitata prima della partita, è la prima con nuovi colori, ero felice però sono entrata in campo spensierata con la voglia di divertirmi, per fortuna è andata bene. Sono diverse settimane che ci alleniamo bene e intensamente. Le prime amichevoli servono per prendere gamba, conoscerci, è stata una buona prova»

