L’ex centrocampista Gianpiero Marini ha lodato il turco.

Gianpiero Marini alla Gazzetta dello Sport ha detto la sua sull’Inter. “I calciatori che mi rubano l’occhio? Nel mio ruolo Calhanoglu, Barella, Tonali e Locatelli. Calhanoglu è completo, per me è tra i tre centrocampisti migliori al mondo. Il più forte di sempre è Lothar Matthäus. Mostruoso. Inzaghi? In campionato andava male e in questi casi l’allenatore è nel mirino”.

Simone Inzaghi

“Poi è stato bravissimo a raddrizzare la stagione, l’Inter dell’ultimo periodo è stata meravigliosa. Chapeau. Da uomo di calcio sottolineo un particolare: Riccardo Ferri team manager è stata una mossa importante, ha saldato squadra e società. Bravi Marotta e Ausilio a sceglierlo. Marotta me lo ricordo ragazzo sveglio, nel Varese. Io giocavo lì e lui era sempre a bordo campo. I club hanno bisogno di uomini così, di profonda estrazione calcistica. Il fondo americano deve fare business e non gli importa d’altro. Scudetto 2024? Lo vince l’Inter. Già era la più forte quest’anno, poi ha perso 11 partite in campionato e addio scudetto, ma era ed è la squadra più forte”.

L’articolo Marini: “Calhanoglu è tra i tre centrocampisti migliori al mondo, l’Inter vincerà il prossimo Scudetto” proviene da Notizie Inter.

