Pierpaolo Marino ha commentato la sessione di mercato svolta da Inter e Juventus a pochi giorni di distanza dal big match

Pierpaolo Marino ha parlato del mercato di Inter e Juventus nella trasmissione Palla al Centro su Rai Radio 1 Sport.

«La Juve aveva bisogno di qualcosa a centrocampo, il colpo Alcaraz diventa la ciliegina sulla torta. Sia i bianconeri che l’Inter stanno andando molto bene, in questi casi altri acquisti si fanno o per aggiungere qualcosa in cui si è sicuri di migliorare oppure si rischia di rompere certi equilibri virtuosi. Il mio amico Marotta sta già lavorando in prospettiva. La Juve ha preso il giocatore che le mancava numericamente»

